اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم.. 14200- 14600 جنيها للطن

السبت، 10 يوليه 2021 11:18 ص
سعر الحديد اليوم.. 14200- 14600 جنيها للطن الحديد
كتب أحمد حمادة

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تشهد أسعار مواد البناء استقرارا فى جميع الخامات مع ارتفاع طفيف لأسعار الاسمنت حسبما أعلنت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية عن  اليوم السبت 10-7-2021.
 
تراوحت أسعار الحديد بين 14200- 14600 جنيها سعر المصنع ، مضاف إليها 14 ٪ ضريبة قيمة مضافة ، بينما يتراوح سعر المستهلك  بين 14300-14700 جنيها للطن.
 
وارتفعت أسعار الاسمنت الأسود "البورتلاندي" بين 750-850 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 800-910 جنيها للطن، سعر وسعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن، تراوح الأسمنت الأبيض بين  2350-2450 جنيها للطن.
 
وتراوح سعر الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700.جنيها للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيها للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

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