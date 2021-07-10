سعر الحديد اليوم.. 14200- 14600 جنيها للطن

كتب أحمد حمادة

تشهد أسعار مواد البناء استقرارا فى جميع الخامات مع ارتفاع طفيف لأسعار الاسمنت حسبما أعلنت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية عن اليوم السبت 10-7-2021.

تراوحت أسعار الحديد بين 14200- 14600 جنيها سعر المصنع ، مضاف إليها 14 ٪ ضريبة قيمة مضافة ، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيها للطن.

وارتفعت أسعار الاسمنت الأسود "البورتلاندي" بين 750-850 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 800-910 جنيها للطن، سعر وسعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن، تراوح الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها للطن.

وتراوح سعر الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700.جنيها للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيها للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.