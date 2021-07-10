أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 10 – 7 – 2021

كتب – إسلام سعيد

ننشر آخر مستجدات سوق الذهب في مصر اليوم السبت 10 يوليو 2021 ، وفق تطورات ختام جلسات الأسبوع في السوق العالمي، وكذلك سعر المعدن في مصر والذى سجل 787 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 674.5 جنيه عيار الذهب 24 سجل 899.4 جنيه وعيار 21 سجل 787 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 6296 جنيها، أونصة الذهب 1808 دولارات.

وكانت أسعار الذهب تأثرت هذا الأسبوع بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا وكذلك حدوث تراجع في الدولار وعائد السندات الأمريكية، الأمر الذي انعكس على المعدن الأصفر مسجلا صعود ليتجاوز 1800 دولار للأونصة بارتفاع هو الاعلي في أكثر من 3 أسابيع.

سعر الذهب في مصر اقترب من مستويات 790 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وسط توقعات بإمكانية وصوب الجرام لسعر 800 جنيه بدون إضافة سعر المصنعية، في حالة استمرار الصعود لسعر الذهب عالمياً.