اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يوليه 2021 10:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الدواجن اليوم تتراوح بين 31-33 جنيها للكيلو

السبت، 10 يوليه 2021 10:20 ص
أسعار الدواجن اليوم تتراوح بين 31-33 جنيها للكيلو الدواجن
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 10-7-2021 ،في ظل زيادة المعروض في السوق. 
 
وسجلت أسعار الدواجن المزارع " البيضاء" 27 - 28 جنيها للكيلو في  المزرعة، بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 31-33  جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة سجلت الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها ،وسعر الدواجن الساسو عند سجلت 40 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو، وسجلت  أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين الكيلو 41-42 جنيها في المزرعة ،ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو. 
 
وسجلت  أسعار البيض الأبيض 36-38  جنيها للكرتونة، وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة 46-49.جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة