كتبت فاطمة خليل

فقدان الذاكرة قد يكون سمة من سمات الشيخوخة، ويختلف فقدان الذاكرة المرتبط بالشيخوخة عن النسيان الطبيعى الذى يحدث بسبب كثرة المهام والانشغال اليومي وقلة التركيز، في بعض الأحيان يمكن أن يكون النسيان علامة على الخرف ومرض الزهايمر، لكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها للحفاظ على صحة دماغك وذاكرة قوية، فى هذا التقرير نقدم 5 طرق لتحسين ذاكرتك والوقاية من الزهايمر، بحسب موقع "EAT THIS".

5 طرق لتحسين الذاكرة والوقاية من الزهايمر





الوقاية من الزهايمر

اتبع نظام غذائي صحي



وفقاً لموقع مايو كلينيك الأمريكي، فإن "الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والأسماك والدهون الصحية والأعشاب أو البذور توفر وظيفة الذاكرة المعززة للدماغ"، كما أن العناصر الغذائية (مثل مضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية) أيضاً تفيد نظام القلب والأوعية الدموية والدماغ.

وتأكد من شرب الكثير من الماء، مما يفيد صحة الدماغ: حتى الحالات الخفيفة من الجفاف يمكن أن تتسبب في انخفاض طاقة عقلك، وتقليل الذاكرة وينصح الخبراء بشرب خمسة إلى ستة أكواب في اليوم.

توقف عن التدخين



ذكرت جمعية الزهايمر الأمريكية: أن"هناك دليلا قويا على أن التدخين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف، ذلك لأن السموم الموجودة في التبغ يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز الوعائي، والأوعية التي تحمل الدم في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم المرتبط بالتدخين، وضعف الأوعية الدموية ، الإجهاد التأكسدي ، والالتهاب، إلى السكتة الدماغية أو الخرف."



الوقاية من الزهايمر

ممارسة الرياضة بانتظام



وجدت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة لديهم مخاطر أقل لفقدان الذاكرة والخرف، وحددت أحدث دراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء والتغذية والأيض التطبيقي الأمريكية، أن كبار السن الذين يمارسون الرياضة باستخدام "فترات قصيرة من النشاط" شهدوا تحسنًا في الذاكرة بنسبة تصل إلى 30%.

يعزز النشاط البدني تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ وينتج هرمونات النمو التي تزيد من شبكة الأوعية الدموية.



الوقاية من الزهايمر

الحفاظ على ضغط الدم الصحي



إن منع ارتفاع ضغط الدم ليس مهمًا فقط لصحة القلب - إنه مهم أيضًا لعقلك، في دراسة نُشرت في مجلة Neurology، وجد الباحثون أنه عندما يقوم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتمارين الذاكرة، فإن تدفق الدم لديهم إلى أجزاء الدماغ المرتبطة بالذاكرة يكون أقل من الأشخاص الذين لديهم ضغط دم طبيعي.

تمارين العقل والدماغ



إن تمرين عقلك لا يقل أهمية عن ممارسة الرياضة البدنية للصحة العامة، يمكنك لعب الألعاب الذهنية والألغاز وتحدي نفسك لتجربة أشياء مختلفة وتعلم مهارات جديدة.

وقالت كلية الطب بجامعة هارفارد: "أي تمرين للدماغ أفضل له..الأنشطة ذات التأثير الأكبر هي تلك التي تتطلب منك العمل بما يتجاوز ما هو سهل ومريح. تعلم لغة جديدة ، والعمل التطوعي ، والأنشطة الأخرى التي ترهق عقلك هي الأفضل."