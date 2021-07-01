موجز الاقتصاد: شاهد أول وأكبر مركز ثقافى إسلامى بالشرق الأوسط فى العاصمة الإدارية

كتب أحمد حسن

شهد اليوم الخميس 1-7-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان وزارة المالية عن انخفاض عجز الموازنة من12% عام 2013 إلى 7.8 % خلال 2021، وإعلان وزارة الإسكان عن مهلة جديدة لحاجزى الإسكان الاجتماعى للتحويل من مدينة لأخرى، بالإضافة إلى جولة اليوم السابع داخل أكبر مركز ثقافى إسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة. شاهد أول وأكبر مركز ثقافى إسلامى بالشرق الأوسط فى العاصمة الإدارية

تشاهد في الحلقة الثالثة من برنامج مصر الجديدة الذى يقدمه الزميل أحمد حسن على تليفزيون اليوم السابع، تفاصيل أول وأكبر مركز ثقافي إسلامى فى الشرق الأوسط داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

ويسلط البرنامج الضوء علي ما يتضمنه مركز مصر الثقافي الإسلامي، ومساحته التى تمتد على 110 أفدنة، كما يتضمن عدد 4 قاعات رئيسية، وساحة للشعب، وأكثر من مول تجاري، فضلا عن جراج يسع لاكثر من 1500 سيارة، وممر جنائزي للجنازات الرسمية.

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لمالية: عجز الموازنة انخفض من12% عام 2013 إلى 7.8 خلال 2021

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن ثورة الثلاثين من يونيو تُعد بمثابة ميلاد جديد لمصر، حيث سطَّر المصريون بإرادتهم الحرة تاريخًا مضيئًا بأحرف من ذهب، اختاروا فيه الحياة والبناء والتعمير؛ رافضين الانصياع لقوى الشر، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح فى إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر.

رانيا المشاط: مجلس النواب يقر اتفاقيات بمليار دولار لتطوير منظومة التأمين الصحي

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مجلس النواب، وافق في جلساته العامة خلال الأسبوع الجاري، على ثلاث اتفاقيات، لوزارة التعاون الدولي، مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، بقيمة نحو مليار دولار، لتمويل مشروعات في مجال الصحة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضًا قطاع النقل وتطوير خطوط السكك الحديدية.

43 % ارتفاعًا فى صادرات المفروشات أول 5 أشهر من 2021

كشف المجلس التصديري للمفروشات، أن إجمالى الصادرات فى قطاع المفروشات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى قد بلغت نحو 242 مليون دولار مقابل 170 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو بلغت 43 %.

مهلة لحاجزى مشروع الإسكان الاجتماعى للتحويل من مدينة لأخرى حتى 18 يوليو

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة تقديم طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 18 يوليو الجارى، حيث إنه كان من المقرر أن تنتهى فترة تقديم الطلبات أمس الأربعاء 30/6/2021.

وزيرة التخطيط: 62 مركزا تكنولوجيا متنقلا تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين

شاركت سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين بالمحافظات؛ في موقع اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتي تفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أمس.

ويأتي هذا في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهات الدولة المختلفة وفي إطار مبادرة "حياة كريمة" والجهود التى تبذلها الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين فى شتى مجالات العمل و البناء.

جهاز تنمية المشروعات ينظم معرضا لتوفير مستلزمات العيد بأسعار مخفضة

يقوم جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بتنظيم معرض مستلزمات العيد لأهالى القاهرة ويفتتح المعرض اليوم 1 يوليو ويستمر حتى 3 يوليو بمنطقة الزيتون (شارع العزيز بالله بجوار جامع العزيز بالله) مِن العاشرة صباحا وحتي العاشرة مساءً.