ماذا يحدث لجسمك عند التعرض للموجة الحارة؟

ندى سليم

مع انطلاق موسم الصيف، نشرت CNN، تقريرا تناول ماذا يحدث لجسمك عند الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حيث أوضح الخبراء أن تغير المناخ يجعل موجات الحرارة أكثر قوة من الأعوام السابقة، لذا قد يحدث لجسمك العديد من التغيرات عند التعرض إلى الموجة الحارة، حيث اعتاد الجسم على درجات حرارة مرتفعة، وعندما ترتفع عن تلك المستويات يحدث تغيرا في المخ الذى يحاول مساعدة جسمك على البرودة، من خلال التعرق، فيعطى المخ إشارة الى المسام المفتوحة ويسمح لها بالتعرق مما يمنح الجسم جزءا من البرودة.

وأكد الخبراء أن الطريقة الثانية التي يبرد من خلالها الجسم نفسه تكون عن طريق توسيع الأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب، مما يساعد على جلب الحرارة والدم إلى سطح الجسم ويساعد على إطلاق تلك الحرارة الزائدة.

وأشار التقرير إلى أنه عندما تتعرض لدرجات حرارة عالية، يصعب على جسمك محاولات تبريد نفسه من خلال الطرق السابقة، خاصة إذا كانت تعيش في منطقة حارة ورطبة، فيجعل العرق لا يتبخر بسهولة، مما يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، فكلما ارتفعت الرطوبة، انخفضت درجات الحرارة التي تحتاجها للحرارة الشديدة.

ويقول مركز السيطرة على الأمراض الأمريكية إن ارتفاع درجات حرارة الجسم يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأمراض المرتبطة بالحرارة، مثل:

التشنجات..

والتي يمكن أن تحدث عند الأشخاص الذين يتعرقون كثيرًا ، بما في ذلك أثناء ممارسة الرياضة، حيث يستهلك التعرق المفرط كل الملح والرطوبة في الجسم ويمكن أن يؤدي إلى آلام في العضلات أو تقلصات، عادة في البطن أو الذراعين أو الساقين .

2.الطفح الجلدى..

يقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) يحدث تهيج للجلد نتيجة التعرق الشديد في الطقس الحار والرطب، وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال الصغار والتي تكون عبارة عن مجموعة حمراء من البثور والتي تنتشر في الرقبة وأعلى الصدر .

3.الإجهاد الحرارى



ويحدث عندما يبدأ جسمك في تجاوز قدرته على تبريد نفسه، وفى تلك الحالة يحدث التعرق المفرط الذى ينتج عنه الشعور بالدوار، والغثيان والصداع وزيادة نبضات القلب.

4. الإصابة بضربة الشمس



وهي أخطر الأمراض المرتبطة بالحرارة، وأكد الخبراء أن هناك بعض العلامات التحذيرية التي تدل على تأثر الجسم بالموجة الحارة مثل الجلد الأحمر والجاف، والنبض السريع، والصداع ، والدوخة ، والغثيان أو فقدان الوعي.