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كيف تصبح صناعة الأسمدة والكيماويات مفتاح ‬زيادة الصادرات؟

الخميس، 01 يوليه 2021 04:00 ص
كيف تصبح صناعة الأسمدة والكيماويات مفتاح ‬زيادة الصادرات؟ محمد حسنين رضوان العضو المنتدب لشركة كيما
كتب عبد الحليم سالم

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أكد المهندس محمد حسنين رضوان، العضو المنتدب لشركة كيما، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن زيادة الصادرات تمثل أهمية كبيرة لمصر، ولا سيما فى ظل وجود خطة لزيادتها لنحو 100 مليار دولار .
 
أشار رضوان لـ"اليوم السابع" أن من أهم الصناعات التى يمكنها المساهمة فى زيادة الصادرات، هى صناعة الأسمدة والصناعات الكيماوية، لافتا إلى أن تلك الصناعة، يمكنها إضافة رصيد كبير من الصادرات لمصر، خاصة فى حالة فتح أسواق جديدة في إفريقيا.
 
وأضاف أن مشروع كيما 2 ، سيساهم فى زيادة الصادرات فى قطاع الأسمدة وفق المخطط له، علاوة على إمكانية التوسع في الصادرات، من خلال تطوير وتحديث شركات الأسمدة مثل الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة، مع تحديث بقية المصانع العامة.
 
جدير بالذكر أن صادرات الأسمدة المصرية تصل سنويا لنحو 2 مليار دولار .
 
 

صناعة الاسمدة

صادرات الاسمدة

محمد حسنين رضوان

شركة كيما

القابضة الكيماوية

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