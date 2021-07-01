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ضبط طالب ثانوى صناعى يؤدى الامتحان بدلا من صديقه بـ"آداب المنصورة"

الخميس، 01 يوليه 2021 02:02 م
ضبط طالب ثانوى صناعى يؤدى الامتحان بدلا من صديقه بـ"آداب المنصورة" جامعة المنصورة- أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تمكن المشرف الإداري بكلية الآداب بجامعة المنصورة، من ضبط طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي، أثناء قيامه بأداء الامتحان بكلية الآداب، بدلا من صديقه بالصف الثاني بقسم الجغرافيا.
 
تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بتقديم محمد عبد الستار إسماعيل المشرف أمن إداري بكلية الآداب جامعة المنصورة، مذكرة ضد طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي بمدرسة سمنود الصناعية بمحافظة الغربية، حال قيامه بحضور امتحان مادة الجغرافيا للفرقة الثانية بكلية الآداب، بدلا من الطالب المقيد بالكلية، حاملا كارنيه الأخير.
 
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، نظرا لقيام صديقه بالسفر إلى القاهرة ولم يتمكن من حضور الامتحان، وتم تحرير المحضر رقم 6255 إداري قسم أول المنصورة لسنة 2021، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

 

 
 
 
 

 


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