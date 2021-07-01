رئيس "يونيتامس" يؤكد أهمية انضمام السودان إلى مبادرة البلدان المثقلة بالديون

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أكد رئيس بعثة الأمم المتّحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، أهمية موافقة صندوق النقد الدولي على انضمام السودان إلى مبادرة البلدان المثقلة بالديون (هيبك) ووصوله لنقطة "اتخاذ القرار" بنجاح، حيث ستقود تلك الخطوة إلى تخفيف ديونه.

وقال بيرتس، في تدوينة على حسابه على موقع "تويتر"، إن ذلك القرار يفتح مجالات التعاون مع شركاء التنمية والتمويل لدعم التنمية الشاملة ومكافحة الفقر وزيادة الاستثمارات.

كان رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أعلن وصول بلاده إلى "نقطة القرار" فيما يتعلق بمبادرة الدول المثقلة للديون "هيبك"، لافتًا إلى أنه عند الوصول لما يسمى "نقطة الإكمال"، سيحصل السودان على إعفاء نهائي من الديون يقدر بحوالي 50 مليار دولار، من إجمالي يبلغ نحو 60 مليارًا.