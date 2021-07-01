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خبير اقتصادى: نصر E70 تحول مصر لمركز لتصدير السيارات الكهربائية

الخميس، 01 يوليه 2021 11:00 م
خبير اقتصادى: نصر E70 تحول مصر لمركز لتصدير السيارات الكهربائية رشاد عبده
كتب عبد الحليم سالم

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أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن مصر بصدد التحول لمركز لتصدير السيارات الكهربائية نصر E70 خلال المرحلة المقبلة من خلال تدشين مصنع السيارات الكهربائية الجديد بشركة النصر للسيارات.
 
أضاف رشاد عبده لـ"اليوم السابع" إنه لا بد من وضع عدد من الآليات بهدف ضمان تسويق السيارة الجديدة، أهمها الحرص علي المزايا التنافسية للسيارة، مقارنة بمثيلاتها وبالسيارات التقليدية، بمعنى إن زيادة جاذبية السيارة من خلال سعر تنافسى ورفاهية وجودة واقتصادات تشغيل ، كلها عوامل ستكون إيجابية للغاية لصالح السيارة.
 
أوضح أنه من المهم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول القارة الإفريقية، وكذلك الاتحاد الأوروبى لتصدير السيارات، لجلب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطنى، موضحا إن صناعة السيارات تقوم حولها عشرات الصناعات، وهذا يساهم فى انتعاش السوق وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
 
وشدد الدكتور  رشاد عبده على أهمية التعامل مع ملف السيارة باحترافية كبيرة، وبفكر القطاع الخاص لضمان نجاح تسويق المشروع.
 
جدير بالذكر إن الحكومة ستمنح 50 ألف جنيه حافزا أخضر لكل مشترٍ، يشمل أول 50 ألف مشترٍ للسيارة الكهربائية.

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