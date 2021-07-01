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حصاد الوزارات..وزير الكهرباء: أسعار شرائح القطاع التجارى والصناعى لم تشهد زيادة

الخميس، 01 يوليه 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..وزير الكهرباء: أسعار شرائح القطاع التجارى والصناعى لم تشهد زيادة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
إعداد – أسامة عبد الحميد

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.


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