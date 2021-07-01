تعرف على محفظة تذاكر المترو وما توفره للراكب وكيفية الاشتراك فى 6 معلومات

كتب رضا حبيشى

تقدم شركة المترو ما يسمى ب المحفظة النقدية أو الكارت الذكى المشحون بمبالغ مالية لاستخدامها خلال استقلال خطوط المترو، وذلك كبديل للتذاكر الورقية التي يستخدمها ركاب الرحلة الواحدة، ويعرض اليوم السابع فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه المحافظ النقدية فى شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى:

1- محافظ التذاكر النقدية عبارة عن مجموعة من التذاكر المشحونة على كارت ذكى لاستخدامها فى استقلال المترو بدلا من التذاكر الورقية.

2- الاستفادة واستخراج المحافظ النقدية يتطلب أولا شراء كارت ذكى ثم شحنها عليه.

3- رسوم استخراج الكارت الذكى لأول مرة تبلغ 25 جنيها.

4- المحافظ النقدية تكون فئات 20 جنيه ومضاعفتها حتى 400 جنيه.

5- المحافظ النقدية يتم استخراجها وشحنها من مكاتب الاشتراكات الموجودة بالمحطات.

6- تكون لحامله ويمكن لأى راكب الاستفادة بها.