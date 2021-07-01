اليوم السابع
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الخميس، 01 يوليه 2021 06:58 م
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جهاز تنمية المشروعات ينظم معرضا لتوفير مستلزمات العيد بأسعار مخفضة

الخميس، 01 يوليه 2021 02:24 م
جهاز تنمية المشروعات ينظم معرضا لتوفير مستلزمات العيد بأسعار مخفضة معرض لتوفير مستلزمات العيد
كتب إسلام سعيد

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يقوم جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع حزب مستقبل وطن  بتنظيم معرض مستلزمات العيد لأهالى القاهرة ويفتتح المعرض اليوم 1 يوليو ويستمر حتى  3 يوليو بمنطقة الزيتون (شارع العزيز بالله بجوار جامع العزيز بالله) مِن العاشرة صباحا وحتي العاشرة مساءً.
 
وذلك فى إطار التنسيق الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات مع مختلف جهات الدولة ومؤسساتها  لدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتقديم الخدمات المالية والتسويقية لأصحاب هذه المشروعات لمساعدتهم على الاستمرار والتوسع في مشروعاتهم.
 
ويشارك في المعرض العشرات من المشروعات المتميزة الممولة من الجهاز والتي تتمتع منتجاتهم بالجودة العالية وتشمل المنتجات المعروضة المنتجات الجلدية والمفروشات والمنتجات الغذائية والملابس واحتياجات المنزل والديكور والهدايا ولعب الأطفال والمنتجات اليدوية مما يتيح للأسر والأهالى توفير احتياجاتهم المختلفة بأسعار مخفضة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
 
جدير بالذكر أن تنظيم هذا  المعرض يأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الجهاز وحزب مستقبل وطن لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل علي تقديم مختلف أوجه الدعم لهذه المشروعات وفتح منافذ تسويقيه لأصحاب المشروعات الصغيرة لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

تنمية المشروعات

المشروعات الصغيرة

المشروعات المتوسطة

قروض المشروعات الصغيرة

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