اليوم السابع
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تعرف على سعر اليورو اليوم 1-7-2021

الخميس، 01 يوليه 2021 12:42 م
تعرف على سعر اليورو اليوم 1-7-2021 اليورو
كتبت: سماح حمدى

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استقر سعر اليورو اليوم الخميس 1-7-2021، امام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.49جنيه للشراء، و18.70جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل 18.60جنيه للشراء، و18.79جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية سجل 18.51جنيه للشراء، و18.71جنيه للبيع، فيما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.56جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل قال البنك المركزى المصرى، إنه قرر تعطيل العمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو 2021.

وأضاف البنك المركزى المصرى، إن عودة العمل بالبنوك سيكون صباح يوم الأحد 4 يوليو 2021.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.56 جنيه للشراء.
 
18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.49 جنيه للشراء.
 
18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.47 جنيه للشراء.
 
18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.60 جنيه للشراء.
 
18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.54 جنيه للشراء.
 
18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.61 جنيه للشراء.
 
18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.51 جنيه للشراء.
 
18.71 جنيه للبيع.

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