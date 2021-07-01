تعرف على سعر اليورو اليوم 1-7-2021

وأضاف البنك المركزى المصرى، إن عودة العمل بالبنوك سيكون صباح يوم الأحد 4 يوليو 2021.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.