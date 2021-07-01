العراق يفوز بعضوية لجان النقل الجوى والسلامة وأمن الطيران بالمنظمة العربية

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فاز العراق، اليوم الخميس، بعضوية لجنة النقل الجوي ولجنة أمن الطيران ولجنة السلامة الجوية في المنظمة العربية للطيران المدني، على هامش أعمال الجمعية العامة بدورتها 26 للمنظمة، المقامة في المغرب.



وبينت السلطة- في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية- أن المجلس التنفيذي الجديد للدورة من 2021 وحتى 2023 يضم كلا من (مصر، قطر، العراق، الأردن، الكويت، السعودية، الإمارات، المغرب، سلطنة عمان).



وأضافت، أنها تسعى من خلال المجلس التفيذي الجديد مشاركة دول الأعضاء في رسم ملامح الخطة التطويرية لواقع الطيران في المنظمة العربية للطيران المدني.