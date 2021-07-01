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السودان يفوز بمقعد دائم فى مجلس أمناء الوكالة الأفريقية لاستيعاب المخاطر

الخميس، 01 يوليه 2021 10:00 م
السودان يفوز بمقعد دائم فى مجلس أمناء الوكالة الأفريقية لاستيعاب المخاطر جبريل إبراهيم
أ ش أ

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فاز السودان بمقعد دائم فى مجلس أمناء الوكالة الافريقية لاستيعاب المخاطر، خلال الاقتراع الذى جرى فى المؤتمر الحادى عشر للوكالة، الذى عقد عن بعد.

ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رئيس الدورة الحالية  للمؤتمرالحادى عشرللوكالة الافريقية لاستيعاب المخاطروالذي عقد اليوم بفندق كورنثيا بالخرطوم، بحضور السيد إبراهيما الشيخ ديونق مساعد الأمين العام للأمم المتحدة رئيس الوكالة الإفريقية لاستيعاب المخاطر وسكرتارية المكتب التنفيذى و بمشاركة عدد من الدول الإفريقية من خارج السودان عبر تقنية الانترنت virtual  وذلك بغرض اختيار مجلس الأمناء ومناقشة خطة الوكالة للفترة القادمة.

ومن خلال الاجتماع وبعد التصويت من الدول الأعضاء، فاز السودان بأحد المقاعد الدائمة في مجلس الأمناء،علماً بأن السودان انضم للوكالة الإفريقية لاستيعاب المخاطر في العام 2018 ويرأس الدورة الحالية.

 


السودان

الوكالة الافريقية لاستيعاب المخاطر

اخبار السودان

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