أطعمة تساعد على تعزيز المناعة وتحميك من الأمراض فى الصيف

كتبت فاطمة خليل

تعزيز المناعة من الأشياء الأساسية التي أصبحنا نحتاج إليها جميعاً، حيث توجد الكثير من مسببات الأمراض التي تؤثر على مناعتنا وتجعلنا أكثر عرضة للبرد والأنفلونزا والالتهابات، علاوة على وباء فيروس كورونا الذى قد نصاب به بسبب ضعف المناعة، لذا من المهم الحفاظ على صحتك وتناول الفواكه والخضراوات التي تحسن مناعتنا، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة التي تساعد على تعزيز المناعة في فصل الصيف، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

أطعمة تساعد على تعزيز المناعة في الصيف





البطيخ



هذه الفاكهة ليست فقط مرطبة ومنعشة للغاية ولكنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تسمى الجلوتاثيون التي يمكن أن تحسن مناعتك وتقلل خطر الإصابة بالعدوى في موسم الصيف.

البروكلي



من الخضراوات الغنية بفيتامين سي الذي يزيد من قوة المناعة في الجسم، كما أنه غني بالعديد من مضادات الأكسدة مثل السلفورافان، وهو مصدر جيد للحديد والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لتحسين مناعتك.

السبانخ



لا تعمل السبانخ على تحسين المناعة فحسب، بل إنها مليئة أيضًا بالعديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين C و E اللذين يساعدان في الحفاظ على الصحة العامة للجسم ويدعمان أيضًا جهاز المناعة.

البنجر

البنجر مليء بالعديد من الفوائد التي يمكن أن تجعل جسمك بصحة جيدة، ويحتوي البنجر على فيتامينات مختلفة، ولكنه مصدر جيد للعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والمعادن الأخرى، يمكن أن يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم والحفاظ على وزن صحي وقد يمنع السرطان، كما أنه يزيد من مناعة الجسم.





البرتقال



لا تعمل هذه الفاكهة على تحسين مناعة الجسم فحسب، بل تزيد أيضًا من إنتاج الكولاجين وتحمي الخلايا من التلف، فهو مصدر جيد لصحة الجسم والبشرة، كما أنه يزيد من امتصاص الجسم للحديد وهو عنصر غذائي ضروري للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.

زبادي قليل الدسم



عنصر غذائي رائع آخر معزز للمناعة يمكنك تناوله، يمكن أن تخفف البروبيوتيك الموجودة في الزبادي من حدة نزلات البرد، كما أنه غني بالبروتينات ويمكن أن يساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي التي قد يواجهها الشخص.





عيش الغراب



عيش الغراب من معززات المناعة ومصدر غني بالألياف والبروتين ومضادات الأكسدة، يحتوي على سعرات حرارية منخفضة ويمكن تناوله إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل بعض أنواع السرطان وأمراض القلب.