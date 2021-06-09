يونسيف تحذر من زيادة حالات زواج الأطفال.. والسبب جائحة كورونا.. التفاصيل

ريهام عبد الله

حذرت منظمة يونسيف، من تزايد حالات زواج الأطفال، بحلول 2030، نتيجة لتفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، وقدرت أن ما يصل لـ10 ملايين حالة زواج أطفال إضافية، ستحدث بحلول 2030.

وكشفت يونسيف فى تقرير "كوفيد-19": تهديد للتقدم ضد زواج الأطفال"، أن إغلاق المدارس، والضغوطات الاقتصادية، وتعطيل الخدمات، ووفاة الآباء بسبب جائحة كورونا، كل ذلك يعرض أكثر الفتيات ضعفاً لخطر الزواج المبكر، وفقا لموقع سى إن إن عربية.

ويوجد حوالى 650 مليون فتاة وسيدة تزوجن في مرحلة الطفولة، وحوالي نصف هذه الزيجات وقعت في الهند، وبنجلاديش، ونيجيريا، وإثيوبيا، والبرازيل.

وأشارت يونسيف إلى أنه حتى قبل تفشي جائحة "كوفيد 19"، كانت 100 مليون فتاة ستتعرّضن لخطر الزواج المبكر خلال العقد المقبل، رغم الانخفاض الكبير في هذه الممارسة في بعض الدول خلال الأعوام الماضية.

ومن جهة أخرى حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" من أن الملايين من لقاحات كوفيد يمكن أن تضيع وتهدر، إذا لم ترسل الدول الغنية كميات كبيرة من الجرعات المتبقية إلى الدول الفقيرة دفعة واحدة.

وقالت يونيسيف فى تغريدة عبر حسابها الرسمى، موجهة الدعوة لدول مجموعة السبعة للتبرع بجرعات اللقاح الفائضة للدول الفقيرة، وقالت:"لا أحد آمن، إلا عندما يكون الجميع آمنين، نطالب مجموعة السبعة بالتبرع بجرعات اللقاح حالا".

ووفقا لبى بى سى، وعدت المملكة المتحدة ودول أخرى بالتبرع بجرعاتها الفائضة، لكن طُلب منهم تقديم المزيد في وقت سابق.