هيئة الرعاية الصحية: 3600 مكالمة لتقديم الدعم النفسى للمواطنين ولمرضى العزل ببورسعيد

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تلقى خط الاستشارات الطبية المجانية لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، 4840 مكالمة تليفونية واستفسار من خلال تطبيق "واتس آب"، وذلك خلال خمسة أشهر، فى الفترة من بداية يناير وحتى نهاية مايو 2021، لافتة أن خط الاستشارات الطبية تم تفعيله بمحافظة بورسعيد منذ يوليو من العام الماضى لخدمة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المكالمات والاستفسارات الطبية التى استقبلها الخط منذ بداية تفعيله فى يوليو الماضى، شملت الاستشارات الطبية بشأن الاشتباه بالإصابة بـ «كوفيد 19» ومتابعة العزل المنزلى واستشارات ما بعد التعافي، وذلك على الرقمين المجانيين 0663257444 ، 0663257999، وعبر الواتس آب المخصص للاستشارات الطبية بالمجان على الرقم 01552139299، واللذين قامت الهيئة بتخصيصهما لتلقى المكالمات والاستفسارات الطبية لمنتفعى المنظومة ببورسعيد.

وتابعت الهيئة، أن فكرة تفعيل خط الاستشارات الطبية ارتكزت، منذ يوليو الماضى كأحد الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة لمنع انتشار "كوفيد19" بين مواطنى بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، لافتة إلى أن رؤيتها كهيئة خدمية مستقلة ترتكز على تقديم نموذج متطور ذو جودة للرعاية الصحية فى مصر.

وأضاف بيان الهيئة، اليوم، أنه تم تقديم الدعم النفسى لـ 3600 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالة عزل منزلى، وذلك من خلال خط الاستشارات الطبية عبر الأرقام التليفونية السالف ذكرها، لافتًا إلى أن الهدف من الدعم النفسى هو طمأنة المواطنين وتوعيتهم بأهم الإجراءات الوقائية والاحترازية فى مجابهة فيروس كورونا وآليات التعامل حال الإصابة أو الاشتباه بالإصابة، إلى جانب المتابعة المستمرة مع المواطنين للاستمرار على العلاج إلى ما بعد التعافى مع ضرورة الالتزام بسياسات العزل المنزلى.

واختتم البيان: "على استمرارية عمل خط الاستشارات الطبية على مدار الساعة لخدمة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة"، مشيرًا إلى استقبال كافة المكالمات والاستفسارات الطبية عن طريق خطين أرضى ورقم موبايل، وذلك لدمج المكالمات مع الأطباء المتخصصين للحصول على الاستشارات الطبية الدقيقة كلٌ فى تخصصه.