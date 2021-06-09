الهيئة العامة للرعاية الصحية تكشف تفاصيل الفحوص الطبية المجانية لطلاب المدارس

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن 9 فحوصات طبية يتم إجراؤها لطلاب المدارس ضمن حملة (اطمن على ابنك)، والتي أطلقتها الهيئة للكشف الطبي المجانى والاطمئنان على صحة طلاب المدارس بمراحل رياض الأطفال Kg1 والمتقدمين للصف الأول الابتدائى والمنقولين إلى الصف الأول الإعدادى والأول الثانوى بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت الهيئة، أن الفحوصات الطبية للطلاب تشمل (كشف عام من طبيب الأسرة، تقييم تمريضي كامل للطلاب، قياس النظر، كشوفات جلدية، إعاقات ذهنية، بصرية، سمعية، أسنان، وتحاليل صورة دم كاملة وفصيلة الدم وRH)، بالإضافة إلى عدد من الفحوصات الطبية الأخرى والتي تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها للاطمئنان على صحة الطلاب ومستواهم العقلي والبدني والفكري.

وأشارت الهيئة، إلى أهمية الفحوصات الطبية الشاملة للطلاب للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم البدنية ونموهم العقلي والفكري، والتي تتماشى مع جهود الدولة المصرية والمبادرات الصحية الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وخاصة الأطفال والنشء لأنهم يمثلون المستقبل القادم للبلاد.

ولفتت، إلى أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تكشف عنها الفحوصات الطبية لطلاب المدارس إلى المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات المتخصصة التابعة للهيئة ببورسعيد لاستكمال الفحوصات الطبية المتقدمة وأخذ اللازم نحوهم للعلاج.

وتابعت: أنه تستمر فعاليات الحملة حتى 16 سبتمبر القادم، حيث تشمل الطلاب المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال kg1 والصف الأول الابتدائي في الفترة من 18 مايو وحتى 1 يوليو القادم، كما تشمل الطلاب المنقولين إلى الصف الأول الإعدادي والأول الثانوي في الفترة من 3 يوليو وحتى 16 سبتمبر القادم، مؤكدة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء تنفيذ الحملة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وذويهم.

وكانت هيئة الرعاية الصحية، أطلقت حملة (اطمن على ابنك) للكشف الطبي المجاني على طلاب المدارس من أبناء محافظة بورسعيد في 18 من مايو الماضي وتستمر الحملة حتى 16 سبتمبر القادم، للاطمئنان على صحة الطلاب وسلامة مستواهم البدني والعقلي والفكري، أساس مستقبل التنمية الشاملة المستدامة للبلاد.