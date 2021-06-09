محافظ الجيزة يوجه بإنشاء موقف بمحيط كوبرى ترسا

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقه اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى أعمال التطوير الجارية بنطاق منطقة ترعة الزمر بحى العمرانية لما تضمه من محاور مرورية هامة على رأسها محور المشير كمال عامر " ترعة الزمر سابقاً" والذى يتم العمل حاليا به فى اطار تطوير شبكة الطرق بمحافظة الجيزة حيث وجه المحافظ برفع ناتج الأعمال أول بأول ومنع تراكمها لتحسين حركة المارة والمركبات بمحيطه.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن راشد تابع أعمال تخصيص موقف لسيارات السرفيس وساحة للانتظار أسفل المحور لخدمة أهالى المناطق المحيطة، وشملت جوله المحافظ المرور على أعمال تطوير شارع خاتم المرسلين ومحور محمد أنور السادات "ترسا سابقاً"، موجهاً برفع اى مخلفات بمحيط مناطق الأعمال والانتهاء من أعمال الأرصفة والبلدورات والجزر الوسطى والأسوار قبل وضع الطبقة السطحية ومشددا على جودة الأعمال وتنفيذها وفق أعلى المعايير وتلافى اى ملاحظات وسرعة الانتهاء من أعمال دهان العقارات على جانبى أعمال التطوير ورصف وتطوير الشوارع الجانبية.

وخلال الجولة حرص المحافظ على تفقد أحد الجراجات التى أعيد فتحها ناصية "ماجد هنيدى" مع خاتم المرسلين وشدد على رؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية لعمل تلك الجراجات كما أستمع المحافظ لعدد من شكاوى المواطنين ووجه بسرعة البت بها.

وبحث المحافظ المسارات المرورية أسفل كوبرى ترسا موجهاً بتوفير ساحات انتظار وموقف للسرفيس مناسبين لحجم الحركة المرورية بمحيطه لتلافى التكدسات.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء العمرانية والطالبية .