اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة ترعة الزمر بالعمرانية

الأربعاء، 09 يونيو 2021 10:25 م
محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة ترعة الزمر بالعمرانية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الجولة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقه اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى أعمال التطوير الجارية بنطاق منطقة ترعة الزمر بحى العمرانية لما تضمه من محاور مرورية هامة، على رأسها محور المشير كمال عامر، والذى يتم العمل حاليا به فى إطار تطوير شبكة الطرق بمحافظة الجيزة. 
 
وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن جولة المحافظ شملت التوجيه برفع أى مخلفات بمحيط مناطق الأعمال وتنفيذ طبقه الرصف السطحية والأرصفة والبلدورات وفقا لأعلى المعايير وتلافى أى ملاحظات.
 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ومحمد نور رئيس حى العمرانية.

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محور ترعة الزمر

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