لماذا تشعر بالنعاس والإرهاق بعد تناول الطعام؟

ندى سليم

يعانى البعض من الشعور بالنعاس أو الإرهاق بعد تناول الطعام مباشرة، دون تحديد الأسباب وراء هذا الشعور، الذى يعد أمرا مزعجا للكثيرين، لأنه سيؤثرعلى كفاءتهم بالعمل طوال اليوم، والذى يرتبط بعدة أسباب أبرزها نوعية الطعام التى نتناوله والذى يكون عاملا هاما فى الشعور بالنعاس والتعب بعد الطعام.

وكشف تقرير نشر فى موقع Dr health benefits، أن الشعور بالارهاق والتعب بعد الطعام هو شكل من أشكال رد فعل لجسمك على أنواع الطعام التي تتناولها، لكن تتفاقم الأزمة اذا شعرت بالنعاس والرغبة الشديدة بالنوم، لأنها قد تكون علامة لوجود مشاكل صحية.





وهناك عدة أسباب للشعور بالإرهاق والنعاس بعد تناول الطعام، وهى ما يلى:

1. نتيجة تفاعلات الجسم مع الطعام الذي تتناوله



يحدث الإرهاق لأن جسمك يتفاعل مع الطعام الذي تناولته خاصة بعد منتجات الحلويات التى تحتوى على كمية كبيرة من السكر، كما تعمل على زيادة إفراز هرمون السيروتونين ، المسئول عن الشعور بالنوم.

2.تناول المخبوزات



تناول منتجات المخابز التي تحتوي على الدقيق سيؤدي أيضًا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم أعلى من المعتاد، مما يحفز البنكرياس لإفراز كميات كبيرة من الأنسولين، والذي سينقل كتل البروتين التي تسمى التربتوفان من مجرى الدم إلى عقلك، والتى تتحول إلى سيروتونين الذى يجعلك تشعر بالتعب والنعاس.

3.استنزاف طاقة جسمك عند الهضم



يستحوذ الجهاز الهضمي على طاقة جسمك، بسبب إتمام عملية الهضم، حيث تتطلب أجهزة الهضم مثل الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة كميات كبيرة من الطاقة حتى تتمكن من العمل بشكل صحيح، خاصة بعد تناول بعض الوجبات، حيث يحتاج جسمك إلى هضم الكثير من السعرات الحرارية من طعامك، وبالتالى تستنزف طاقة جسمك ويجعلك تشعر بالإرهاق.





4. تناول الكثير من التوابل



قد تشعر أيضًا بالتعب بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، نظرا لأن جسمك يحتاج إلى إنفاق كميات هائلة من الطاقة لهضم الطعام الحار، وبالتالي تشعر بالتعب.

5. تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات

تشعر بالإرهاق والنعاس نتيجة تناول طعام يحتوي على كمية عالية من الكربوهيدرات مثل الأرز أو البطاطس أو الخبز، حيث يؤدي استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات إلى إطلاق كميات كبيرة من الأنسولين، مما يساعد على تخزين السكر والذي سيجعلك تشعر بالتعب والنعاس .