اليوم السابع
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الأربعاء، 09 يونيو 2021 10:20 ص
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تسمح برحلات جماعية للخارج لمتلقى لقاح كورونا يوليو المقبل

الأربعاء، 09 يونيو 2021 08:20 ص
كوريا الجنوبية تسمح برحلات جماعية للخارج لمتلقى لقاح كورونا يوليو المقبل كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أكد رئيس وزراء كوريا الجنوبية كيم بو-جيوم، اليوم الأربعاء، أن الحكومة سمحت بتنظيم رحلات جماعية إلى الخارج للمواطنين الذين أكملوا التطعيم بالكامل (جرعتين) ابتداء من شهر يوليو المقبل، وذلك بعد التشاور مع الدول الآمنة من حيث الوضع الصحي.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن رئيس الوزراء قوله: إن "شركات الطيران والسياحة تعرضت لأضرار جسيمة لفترة طويلة بسبب حظر السفر بين الدول، في نفس الوقت يزداد عدد المواطنين الذين يرغبون في استئناف السفر إلى الخارج، حيث سيتمكن متلقو اللقاح ضد كوفيد-19 من السفر إلى الخارج بدون الحجر الصحي الإلزامي في حال التأكد من نتيجة الاختبار السلبية من اختبار كورونا المستجد عند مغادرة البلاد".


وتابع كيم أنه سيتم مناقشة نطاق سلامة السفر الذي يشمل هذه المسألة وأن استئناف السفر إلى الخارج سيكون علامة للعودة إلى الحياة الطبيعية التي يتمناها العديد من الشعب.

 


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