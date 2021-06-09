كوريا الجنوبية تسمح برحلات جماعية للخارج لمتلقى لقاح كورونا يوليو المقبل

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن رئيس الوزراء قوله: إن "شركات الطيران والسياحة تعرضت لأضرار جسيمة لفترة طويلة بسبب حظر السفر بين الدول، في نفس الوقت يزداد عدد المواطنين الذين يرغبون في استئناف السفر إلى الخارج، حيث سيتمكن متلقو اللقاح ضد كوفيد-19 من السفر إلى الخارج بدون الحجر الصحي الإلزامي في حال التأكد من نتيجة الاختبار السلبية من اختبار كورونا المستجد عند مغادرة البلاد".



وتابع كيم أنه سيتم مناقشة نطاق سلامة السفر الذي يشمل هذه المسألة وأن استئناف السفر إلى الخارج سيكون علامة للعودة إلى الحياة الطبيعية التي يتمناها العديد من الشعب.