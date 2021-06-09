فوائد الأرز البسمتى.. يحمى القلب ويحافظ على وزنك

ندى سليم

يحمل الأرز البسمتي فوائد صحية عديدة، فهو يحتوى على 20%من الألياف مقارنة بأنواع الأرز الأخرى، حيث يحتوي على كربوهيدرات وبروتين ودهون أقل وألياف وفيتامينات ومعادن هامة للجسم، كما يحتوي على ثمانية أحماض أمينية أساسية، كما أنه غنى فيتامين ب وذو قيمة عالية جدًا في عملية التمثيل الغذائي.

وطبقا لتقرير نشر في Drhealthbenefits، فهناك فوائد صحية عديد للأرز البسمتى:



1.منع الخلايا السرطانية:



يحتوي الأرز البسمتي على ألياف أكثر بنسبة 20٪ تقريبًا من أنواع الأرز البني الأخرى، حيث تساعد هذه الألياف في منع تكوين الخلايا السرطانية في الجسم.

2.علاج مرض السكرى



وفقًا لجمعية السكري الكندية، يحتوي الأرز البسمتي على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من مؤشر الأرز الآخر، وبالتالي فهو أكثر ملاءمة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري، حيث تنتج الكربوهيدرات التي يتم امتصاصها ببطء مستويات الجلوكوز في الدم والتي تسهم في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.

3. الحفاظ على الجهاز الهضمى



يحتوي الأرز البسمتي البني على نسبة جيدة من الألياف والتي تسهم في تحسين أداء الجهاز الهضمي.

4.التغلب على الإمساك:



يمكن أن تحافظ ألياف أرز بسمتي على مستويات الماء في الجهاز الهضمي، مما يسهم في تليين البراز ويساعد في التغلب على الإمساك.

5. منع البواسير



يساعد تناول الأرز البسمتي العالي في تقليل عمل حركة عضلات المستقيم وتقليل الضغط على المستقيم بحيث يمكن منع البواسير.

6. خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب



يمكن للألياف أن تتحكم فى مستويات الكوليسترول والأحماض الصفراوية بالإضافة إلى إخراجها من الجسم مع البراز، بحيث ينخفض ​​تركيز الدهون والكوليسترول في الدم وبالتالى ينخفض ​​أيضًا خطر الإصابة بأمراض القلب و السكتة الدماغية.

7.مقاومة سرطان القولون



يمكن للألياف أن تسرع مرور الطعام في الجهاز الهضمي وبالتالي تساعد على منع التعرض للمواد المسببة للسرطان في الجهاز الهضمى وتحافظ على صحة القولون.

8. يساعد في الحفاظ على الوزن المثالي



لأنه غنى بالألياف التي تساعد على تقليل على تقليل السعرات الحرارية وتمنع امتصاص الدهون، مما تمنحك الشعور بالشبع والامتلاء.