5 فوائد لا تغفلها عن الأرز أبرزها يحسن صحه القلب والأمعاء

كتبت هند عادل

الأرز هو الغذاء الأساسي لنصف سكان العالم، إنها حبة صالحة للأكل وهي صحية تمامًا والاسم العلمي للأرز Oryza، يحتوي الأرز على ثلاثة أجزاء صالحة للأكل وهي النخالة والسويداء والبذرة، يزرع في الحقول غالبًا ما يساء تفسير أن الأرز البني أكثر صحة من الأرز الأبيض هذا ليس صحيحا الأرز بشكل عام صحي جدا بالنسبة لك سواء كان أبيض أو بني ،يمكنك طهي الأرز حسب ذوقك. هناك طرق مختلفة لطهي الأرز.

ووفقا لتقرير لموقع time now news يوفر الأرز مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، الأرز غير المعالج صحي للغاية وهي غنية بالمواد المغذية وتحتوي على مركبات نباتية كبيرة الاستهلاك المنتظم للأرز يمكن أن يحسن صحتك، كما أنه يمنحك الشعور بالامتلاء ويرضي رغباتك في تناول الطعام هناك أنواع كثيرة من الأرز مثل الأرز الأسود والأرز الأحمر والأرز البني والأرز البري والأرز الأبيض جميع أنواع الأرز لها مجموعة الفوائد الصحية الخاصة بها.

5 فوائد صحية للأرز:



مصدر الطاقة : إذا كنت تشعر بالإرهاق، فإن تناول وعاء من الأرز هو أفضل فكرة إنه مصدر جيد وفوري للطاقة تتحول الكربوهيدرات الموجودة في الأرز إلى طاقة عندما نستهلكها وتساعد في زيادة مستويات الطاقة لدينا فهو لا يحافظ على نشاط جسمك فحسب ، بل يحافظ أيضًا على عقلك دون الشعور بالتعب.

جيد للهضم: تناول الأرز طريقة جيدة لتحسين صحة الأمعاء وهي غنية بالألياف التي تقلل الإمساك، كما أنه يعمل كمدر طبيعي للبول ينظم الأرز الجهاز الهضمي ويطرد جميع السموم من الجسم كما أنه يبقيك رطبًا.

يقلل من السمنة: الأرز يساعد في إدارة الوزن يمكن أن يساعدك وعاء صحي من الأرز على تقليل الدهون في جسمك يحتوي على كمية منخفضة من الصوديوم والكوليسترول مما يمنع زيادة الوزن ليس للأرز أي تأثير سلبي على وزنك وهو غني بالألياف وبالتالي يمنع السمنة.

جيد لصحة القلب: يمكن أن يؤدي تناول الأرز إلى تحسين صحة قلبك إلى حد كبير لها خصائص مضادة للالتهابات ولا تحتوي على كولسترول يعتبر زيت نخالة الأرز مصدرًا جيدًا لضمان صحة القلب كما أن له خصائص مضادة للأكسدة ويعمل كالسحر لصحة القلب والأوعية الدموية.

يتحكم في ضغط الدم وسكر الدم: إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري، فالأرز هو الغذاء المناسب لك يمكن أن يساعد تناول الأرز في مكافحة ارتفاع ضغط الدم كما أنه يخفض مستويات السكر في الدم إذا كان الشخص الذي يعاني من كلتا الحالتين الصحيتين معًا ، فعليه بالتأكيد تناول وعاء واحد من الأرز كل يوم.