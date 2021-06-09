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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 9-6-2021

الأربعاء، 09 يونيو 2021 01:41 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 9-6-2021 الدرهم الإماراتى
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 9-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مقارنة بأسعار أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك الاستثمار العربى 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، سجل سعر الريال السعودى اليوم فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib استقر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل  4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
 

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الاماراتى اليوم

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