سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء فى مصر

كتبت ريهام الباشا

تباين سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 9-6-2021، بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصرى، مقارنة بأسعار أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، مقابل 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cibاستقر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، مقابل 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.15 جنيه للشراء .

4.18 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة



4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس



4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.