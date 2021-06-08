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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء بالبنوك فى مصر

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 03:13 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء بالبنوك فى مصر الدرهم الإماراتى
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 8-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، مقابل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الاستثمار العربى 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، مقابل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 

4.23 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
 

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.


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