ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن سوجا - خلال نقاش في البرلمان مع قادة الأحزاب وهو الأول منذ حوالي عامين - تأكيده مجددا عزمه على المضي قدما في تنظيم الألعاب الأولمبية والبارالمبية، على الرغم من المعارضة الشعبية القوية.

وأضاف سوجا "أريد أن أبعث برسالة من اليابان مفادها أن العالم قد واجه الصعوبات التى أحدثها فيروس كورونا المستجد وتغلب عليها من خلال الاتحاد".

وفى إطار تدابير حماية صحة الناس، قال سوجا إن اليابان ستسعى إلى زيادة خفض عدد المسؤولين الأولمبيين والعاملين والصحفيين من الدول الأجنبية.