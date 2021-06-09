جامعة حلوان تفتتح مشروع فهرسة مقتنيات المكتبة الموسيقية

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان عن إفتتاح مشروع فهرسة مقتنيات المكتبة الموسيقية ضمن الفهرس الآلى للمكتبة المركزية على موقع اتحاد المكتبات الجامعية المصرية، حيث انطلق المشروع بالتعاون بين قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب والمكتبة المركزية بجامعة حلوان لرفع بيانات مقتنيات المكتبة الموسيقية من (نوت موسيقية، كتب،CD، شرائط فيديو، شرائط كاسيت) لإفادة قطاع كبير من المتخصصين فى مجال الموسيقى والتواصل مع الكليات المختلفة بالجامعة لنشر الوعى بأهمية المكتبة الموسيقية وما تقدمه من أنشطة متنوعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة مها محمد حسنى عميد كلية الآداب.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، فى بيان على اهتمام الجامعة بالمكتبات وتطويرها، حيث تعد المكتبة الموسيقية بجامعة حلوان أول مكتبة موسيقية جامعية فى الوطن العربي وواحدة من سبع مكتبات موسيقية فى الجامعات على مستوى العالم.

وتابع رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة دائما ما تولى الاهتمام بالمكتبة الإلكترونية لتغطي كافة الاختصاصات بما يساهم فى تقديم الدعم الازم للطلاب والباحثين، فى ظل التقدم التكنولوجى الذى يشهده العالم بهدف نشر العلم والثقافة والحفاظ على التاريخ الانسانى .

وعبرت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عن فخرها بهذا المشروع المتميز، وقدمت الشكر لكل فريق العمل القائم على المشروع لأنه يعد حدث تاريخى، كما أنه يساعد الطالب على التطبيق العملي لما تمت دراسته نظريا، والمساهمة فى مشاركة الطلاب فى هذه الأنشطة التى تساعدهم على تنمية المهارات وتوفير فرص عمل لهم من خلال تعلمهم مهارة فهرسة المصادر الموسيقية.

واضافت أن الفهارس الإلكترونية لها اهمية كبيرة لقدرتها على استيعاب كم هائل من مصادر المعلومات وتوفير وقت الباحثين بمرونة وسرعة في تحديث المعلومات.

أوضحت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب أن مشروع المكتبة الموسيقية هو مشروع أكاديمي يهدف الى فهرسة مقتنيات المكتبة الموسيقية لتشمل مصادر المعلومات المتنوعة و الخدمات والأنشطة المتعددة والربط بينها وبين المكتبات الأخرى من خلال شبكة الجامعات المصرية كما يهدف الى بناء فهرس آلي لمقتنيات المكتبة الموسيقية، مما يساعد على تعظيم الاستفادة من مصادرها وخدماتها.

أفادت الدكتورة أمانى السيد رئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب ورئيس المشروع، أن أهداف المشروع تتمثل فى توفير البنية الأساسية اللازمة لفهرسة مقتنيات المكتبة الموسيقية، وانشاء تسجيلات فهرسة الكترونية لمقتنيات المكتبة الموسيقية، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية بها على التعامل مع الفهرسة الآلية للمقتنيات، والعمل على تسويق مخرجات المشروع وأنشطة و خدمات المكتبة الموسيقية.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء حساب فرعي للمكتبة الموسيقية على فهرس اتحاد المكتبات الجامعية المصرية من داخل حساب المكتبة المركزية، كما تم انشاء حساب رئيسي على فهرس الاتحاد، كما تم عقد دورات تدريبية للعاملين بالمكتبة الموسيقية و طلاب الفرقة الرابعة بقسم المكتبات والمعلومات على كيفية التعامل مع النظام الآلي الخاص باتحاد المكتبات الجامعية المصرية.

وتم بدء العمل في المشروع في شهر أكتوبر 2019، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المكتبة في شهر ديسمبر 2020، من الفهرس الآلى والتعرف على الخدمات والأنشطة التي تقدمها المكتبة الموسيقية من خلال موقع المكتبة.