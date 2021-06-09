مركز رصد بجامعة حلوان يدشن مبادرة كفر العلو بلا أمية

كتب محمد صبحى

اجتمع مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة سناء حجازى مدير المركز، مع هيئة تعليم الكبار لتدشين مبادرة كفر العلو بلا أمية، وبمشاركة الدكتور احمد عبد الرشيد المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ومشاركة بعض كليات الجامعة، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعى المهم والحيوى الذى تقوم به الجامعى فى تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة الدولة 2030.



جانب من الحضور

حضر الاجتماع نورهان سيد محمد عيد مدير عام فرع الهيئة بالقاهرة، وفاء شوقي محروس مدير إدارة الهيئة بحلون، عبير محمد أباظة منسق البروتوكولات بفرع الهيئة بالقاهرة ومديرة التخطيط، يسرى أحمد زكي أحمد، مدير العلاقات العامة بفرع الهيئة بالقاهرة.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى بيان، أن الجامعة تولى إهتماماً كبيرا بالعمل المجتمعي وبالمشاركة في دعمه وتنوع صوره وأشكاله، وإحياء فعالياته باستمراره وفقا للاحتياجات والأولويات الفعلية والواقعية التي تخدم المواطنين وأسرهم، وتعمق شعورهم بالانتماء، وتتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فيما قال الدكتور ممدوح مهدى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة حلوان دائما تحرص على الخدمة المجتمعية التي تساهم فى إدماج الأفراد في الحياة العامة، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع بمختلف نواحي الحياة، وأن هذه المبادرة تأتى دعمًا لبناء المواطن المصرى، حيث أبدى المواطنون احتياجاتهم المُلحة لمحو أميتهم كمطلب مهم من مطالبهم في إطار اهتمام الدولة بهذا الأمر.

أوضحت الدكتورة سناء حجازى أنه تم تحديد منطقة كفر العلو لانطلاق المبادرة نظرا لاختيار مركز رصد منطقة كفر العلو فى يناير 2020 من المناطق التي يتم تطويرها، وتم فتح فصول لمحو الأمية، كما تساهم المبادرة فى الاهتمام بدمج المكون الاقتصادي والاجتماعي للدارسين لتحفيزهم على الاستمرارية، وتطبيق قياسات لمعرفة العائد قبل وبعد المبادرة والتواصل مع المسئولين مع هيئة تعليم الكبار ومركز رصد لمتابعة الموقف على مدار الساعة، حيث يتم العمل في قضية الأمية من خلال لائحة مركز رصد.

هذا وقد تم الاتفاق على عقد بروتوكول تعاون بين مركز رصد والهيئة حيث يعمل المركز على نطاق محافظة القاهرة ويهتم بالتعاون مع كليات الجامعة في التدخلات المهنية المختلفة.