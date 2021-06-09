بري يبعث برقية شكر للعراق للموافقة على إمداد لبنان بنصف احتياجاته من النفط بالعام

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توجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بالشكر للعراق لموافقة الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادته من 500 ألف طن إلى مليون طن، وهو ما يكفي لسد نصف احتياجات لبنان من النفط في العام.

جاء ذلك في برقية بعث بها بري اليوم باسمه وباسم مجلس النواب والشعب اللبناني إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني ،في برقيته، إنه تلقى ببالغ الشكر والامتنان موافقة الحكومة العراقية على تزويد لبنان بمليون طن من النفط الخام بمعدل يكفي لسد نصف حاجة لبنان من هذه المادة سنوياً.

وأضاف قائلا: "بإسمي وبإسم المجلس النيابي والشعب اللبناني أتوجه بالشكر الجزيل للعراق رئيساً وحكومة ومجلساً وشعباً متمنين لكم التوفيق والسداد وللعراق المزيد من التقدم والاستقرار والازدهار ".