اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 يونيو 2021 10:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العربية: هجوم صاروخى يستهدف قاعدة بلد الجوية فى محافظة صلاح الدين العراقية

الأربعاء، 09 يونيو 2021 09:12 م
العربية: هجوم صاروخى يستهدف قاعدة بلد الجوية فى محافظة صلاح الدين العراقية صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن _ وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، بوقوع هجوم صاروخي استهدف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين العراقية.

 

5
 
فيما أفادت وكالة أنباء الإعلام العراقى "واع" نقلاً عن مصدر أمني، الأربعاء، بتعرض قاعدة بلد الجوية فى محافظة صلاح الدين إلى قصف صاروخي.

 

وذكر المصدر للوكالة، أن “قاعدة بلد الجوية تعرضت، قبل قليل، لقصف بـ3 صواريخ”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

 


 
وبحث مجلس الأمن الوطني العراقى جهود تأمين الحدود العراقية السورية، والمشاكل التي تواجه ضبط وتعزيز السيطرة الأمنية في المناطق الحدودية، خصوصا فيما يتعلق بالحدود العراقية السورية.
 
وأفادت قناة (السومرية) الإخبارية العراقية - بأن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني العراقي برئاسة المستشار قاسم الأعرجي، حيث تم بحث ضبط وتأمين المناطق الحدودية مع سوريا، بحضور الأجهزة الاستخبارية وقيادة العمليات المشتركة وممثلين عن الحشد الشعبي في العراق.
 
كما تم خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتأمين الحدود العراقية ومنع تسلل الإرهابيين إلى داخل الأراضي العراقية، ورفع التوصيات اللازمة بشأن تخطي تحديات الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.

 


العراق

هجوم صاروخى

قاعده بلد الجويه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لبنان: العراق أبلغتنا رسميًا بمضاعفة كمية النفط المقررة لتصل إلى مليون طن سنويًا

الأربعاء، 09 يونيو 2021 07:00 م

العراق يشدد إجراءات تأمين الحدود مع سوريا لمنع تسلل الإرهابيين

الأربعاء، 09 يونيو 2021 02:00 ص

العراق يعلن القبض على 4 متهمين بقضايا إرهابية فى كركوك

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:00 ص

العراق يستعد للانتخابات النيابية أكتوبر المقبل.. برهم صالح يبحث الرقابة على العملية الانتخابية فى البلاد.. يؤكد أنها مصيرية ومفصلية وتأسيسية.. ويشدد على أهمية تحقيق معايير النزاهة والعدالة

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 10:30 م

العراق يضبط 9 مطلوبين فى قضايا الإرهاب بمحافظة "ذى قار"

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 10:03 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة