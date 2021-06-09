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الرئيس السيسى يوجه بتزويد محور الضبعة بجميع الخدمات وتوسعة مدخل طريق السويس

الأربعاء، 09 يونيو 2021 06:06 م
الرئيس السيسى يوجه بتزويد محور الضبعة بجميع الخدمات وتوسعة مدخل طريق السويس خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى  بتوسعة محور الضبعة ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بطول 260 كم شاملاً طريق الخدمات، وتزويده بكافة الخدمات للمواطنيين علي امتداده بحيث يتكامل المحور مع المشروع القومي العملاق "دلتا مصر" للإنتاج الزراعي الذي يقع جنوب الطريق، وذلك كشريان رئيسي يخدم المشروع.
 
كما وجه الرئيس بتوسعة المدخل الرئيسي لطريق القاهرة-السويس الصحراوي أسفل كوبري "المشير أبو غزالة" لتفادي ما تلاحظ مؤخراً من اختناق مروري عند هذه المنطقة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

السيسي

الرئيس السيسى

محور الضبعه

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