التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يوليو المقبل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى شهر يوليو المقبل، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الجارى 2020/2021 بمختلف تخصصاتها الفنية والهندسية.