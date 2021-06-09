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التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يوليو المقبل

الأربعاء، 09 يونيو 2021 10:51 م
التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يوليو المقبل مدارس التكنولوجيا التطبيقية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى شهر يوليو المقبل، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الجارى 2020/2021 بمختلف تخصصاتها الفنية والهندسية.
 
وعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فى تخصصات: الكهرباء، التبريد والتكييف، الميكانيكا وشروط التقديم والقبول والمميزات التى سيتم الحصول عليها كفرص التعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعى بعد التخرج والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.
 
 

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