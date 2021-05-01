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التعليم: استمرار تدريب طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الجدارات

السبت، 01 مايو 2021 01:00 ص
التعليم: استمرار تدريب طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الجدارات مدارس التكنولوجيا التطبيقية
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار تدريب الطلاب في المدارس الفنية التي تطبق المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، على الجدارات التى لم يتم الانتهاء منها حتى بدء إجازة عيد الفطر المبارك.
 
وشددت الوزارة على مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على أبنائنا الطلاب والزملاء العاملين بمدارس التعليم الفني، على أن يتم ترحيل أية وحدات لم يتم البدء في دراستها إلى ما قبل بداية العام الدراسي القادم.
 
وبدأت الخميس 29 أبريل الماضى الإجازة الصيفية لطلاب النقل من رياض الأطفال حتى الثانى الثانوى، عدا طلاب الشهادة الإعدادية، بعد أداء طلاب سنوات النقل امتحانات شهر أبريل الجارى، والتى انتهت الأربعاء 28 من نفس الشهر، حيث أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى الامتحانات المجمعة على مدار 3 أيام بدأت الإثنين 26 وانتهت الأربعاء28 ، إضافة إلى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، ومن المقرر أن يبدأ يستكمل طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

التربية والتعليم

طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اخبار مصر

تدريب الطلاب

اخبار مصرية

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