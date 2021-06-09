أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، بإغلاق قاعدة سان أنطونيو العسكرية الأمريكية وسط تقارير بوقوع إطلاق نار بداخلها. فيما أفادت صحيفة "سان أنطونيو نيوز إكسبرس" بإطلاق نار فى قاعدة سان أنطونيو لاكلاند فى ولاية تكساس الأمريكية، مشيرة إلى أن القاعدة مغلقة بشكل كامل. (تحديث).
وقال مصدر للصحيفة إن إطلاق النار لم يكن ناتجا عن تدريب عسكرى وأن مطلق النار لا يزال نشطا وفقا لروسيا اليوم.
يذكر أن قاعدة لاكلاند تعتبر موطن التدريب الأساسى للقوات الجوية الأمريكية، وتوفر أيضا مجموعة من التدريبات الفنية للطيارين والطلاب العسكريين الأجانب.
وشدد أوستن ـ خلال استقباله أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء، على مواصلة القوات الأمريكية وحلف الناتو مساندة الحكومة الأفغانية فى مرحلة ما بعد الانسحاب.
وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزى قد أكد - فى وقت سابق - أن القوات الأمريكية أتمت نحو نصف عملية الانسحاب من أفغانستان، وستكون قادرة على إتمام العملية بالكامل بحلول سبتمبر المقبل.
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