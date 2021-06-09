وشدد أوستن ـ خلال استقباله أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء، على مواصلة القوات الأمريكية وحلف الناتو مساندة الحكومة الأفغانية فى مرحلة ما بعد الانسحاب.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزى قد أكد - فى وقت سابق - أن القوات الأمريكية أتمت نحو نصف عملية الانسحاب من أفغانستان، وستكون قادرة على إتمام العملية بالكامل بحلول سبتمبر المقبل.