كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، بإغلاق قاعدة سان أنطونيو العسكرية الأمريكية وسط تقارير بوقوع إطلاق نار بداخلها. فيما أفادت صحيفة "سان أنطونيو نيوز إكسبرس" بإطلاق نار فى قاعدة سان أنطونيو لاكلاند فى ولاية تكساس الأمريكية، مشيرة إلى أن القاعدة مغلقة بشكل كامل. (تحديث).

وقال مصدر للصحيفة إن إطلاق النار لم يكن ناتجا عن تدريب عسكرى وأن مطلق النار لا يزال نشطا وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن قاعدة لاكلاند تعتبر موطن التدريب الأساسى للقوات الجوية الأمريكية، وتوفر أيضا مجموعة من التدريبات الفنية للطيارين والطلاب العسكريين الأجانب.

وكان وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن دعا إلى ضرورة تنسيق الجهود بين دول أعضاء حلف شمال الأطلسى (الناتو) لمواجهة التحديات المشتركة واستكمال عملية الانسحاب من أفغانستان.