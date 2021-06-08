محافظ الجيزة يعلن تخصيص أكبر موازنة للمحافظة.. ويؤكد: كل جنيه يخصص بشكل مدروس

كتب على عبد الرحمن

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية المقرر تنفيذها لخطة العام المالى 2021-2022 م وذلك للوقوف على المشروعات المقترح تنفيذها وفقا للاحتياجات والشكاوى الواردة من المواطنين فى أطار حرص المحافظة على تقديم خدمات أفضل لمواطنيها وتسهيل سبل المعيشة .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن راشد، أكد خلال الاجتماع، أن الدولة لم تدخر جهداً فى دفع جهود المحافظة لدعم المشروعات المخطط لها، وذلك استشعاراً منها بأهمية تحقيق التنمية المستدامة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وانطلاقا من ذلك وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقد قامت وزارة التخطيط بتخصيص ميزانية الباب السادس فى العام المالى الجديد والتى تعد الأكبر فى تاريخ محافظة الجيزة .

وأضاف راشد، أنه بناءا على التعليمات والمتابعة الدورية من جانب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فقد انتهت المحافظة من تنفيذ المشروعات التى تضمنتها الموازنة المالية وبمعدلات وصلت إلى نسبة 100% والتى جاءت جميعها تلبيه لطموحات المواطنين بالمحافظة .

وأطلع المحافظ على احتياجات كل جهة والميزانية الخاصة بها موجهاً بسرعة مراجعتها ليتم اعتمادها وذلك بعد الأخذ فى الاعتبار عدداً من الملاحظات وعلى رأسها تخفيض مخصصات شراء الأثاث المكتبى والمعدات أو السيارات الجديدة وزيادة مخصصات الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الخدمات بالمناطق الأكثر احتياجا وصيانة وإعادة استخدام المعدات والآلات والسيارات القديمة وشراء شفاطات المياه لخدمة المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحى ولسد احتياجات الوحدات المحلية من وسائل رفع مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، إلى جانب إيصال خدمات المرافق للمناطق المحرومة .

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من محاضر التنسيق وإعداد كراسات الشروط لطرح المشروعات بحد أقصى 1/7/2021 والعمل عليها بمجرد اعتماد الموازنة موجهاً بان لا تزيد مدة تنفيذ أى من مشروعات الموازنة الجديدة عن 4 أشهر وعدم التعامل مع أى متعهد "مقاول" سجلت ضده ملاحظات لتأخير تسليم المشروعات أو عدم الالتزام بالمعايير بالموازنات السابقة وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الموازنة الجديدة.

وأكد راشد، ضرورة التركيز على تطوير وتوسعة ورصف الشوارع الأكثر احتياجا لأعمال التطوير وخلق محاور جديدة فى إطار خطة المحافظة بتطوير شبكة الطرق على أن يشمل مخطط الرصف كافة العناصر المكونة للشارع من طرق وأرصفة وجزر وسطى ودهان لواجهات العقارات على جانبية وأعمال الإنارة والتجميل والتنسيق المسبق مع مختلف الجهات المسئولة عن توصيل ونقل المرافق قبل بدء الأعمال لإنهاء أعمالها بالمحاور المقرر تطويرها، موجها بتشكيل لجنتين لفحص المعدات والسيارات الخاصة بالأحياء والمراكز وبيان حالتها وما تتطلبه من أعمال صيانة أو تكهين المتهالك منها .

وتقدم محافظ الجيزة، بالشكر للجهات التى تمكنت من الانتهاء من المشروعات الخاصة بها خلال موازنة العام المالى 2020-202 مشدداً بأن خطة العام المالى الجديد لا مجال فيها لوضع مخصصات فى غير محلها وأن كل مسئول سيحاسب على موازنته المالية ونسب تنفيذها، قائلاً: "كل جنيه يخصص بشكل مدروس وها نزل وأتابع العمل بنفسى".

حضر الاجتماع نواب المحافظ إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ومديرى مديريات الطرق والإسكان بالجيزة.