روشتة صحية لكبار السن.. 6 نصائح لعيش حياة خالية من الأمراض

كتبت مروة هريدى

الحفاظ على الصحة الجيدة في سن الشيخوخة تبدأ بممارسة عادات صحية تُعزز الحياة، وهناك مجموعة من النصائح التى يحتاجها كبار السن على وجه الخصوص من أجل حياة صحية وتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

6 نصائح اتبعها من أجل حياة أفضل فى سن الشيخوخة خالية من الأمراض:

1- استمع إلى جسدك

يمكن أن يتيح لك ضبط مشاعرك الجسدية والعاطفية معرفة متى يجب تغيير شيء ما، تحكم فيما تتناوله دون أن تحرم نفسم مما تحب.

2- مراجعة الطبيب بانتظام

تعتبر المداومة على زيارة الطبيب بانتظام يمكن أن تساعد في اكتشاف المشاكل الصحية مبكرًا أو حتى قبل أن تبدأ.

3- تناول سعرات حرارية أقل

إن تناول سعرات حرارية أقل يجعلك تتفادى الإصابة بزيادة الوزن "السمنة"، فمن المهم تناول عناصر غذائية وفيتامينات بما يفيد صحة جسمك والحفاظ على رطوبتك عن طريق تناول الكميات المناسبة من السوائل.





4- ممارسة تمارين رياضية بانتظام

إن ممارسة الرياضة بانتظام تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسرطان، حيث من الضرورى ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم وليس بشكل متقطع، حيث يساعد ذلك فى الحفاظ على قدرتك على الحركة لفترة أطول، كما أنها تساعد قى تقليل مستويات التوتر وتحسن النوم وتحافظ على صحة الجلد والعظام والمزاج.

5- تقليل مستويات التوتر لديك

إن آثار الضغط على الجسم واسعة فقد تؤدى إلى الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد على الوجه وقد تصل لحد الإصابة بأمراض القلب، لذلك فإن الحفاظ على مستويات التوتر لديك منخفضة يقطع شوطًا طويلاً فى مساعدتك على العيش بصحة جيدة.

6- الحفاظ على العلاقات الاجتماعية

لقد أصبح هذا الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى في أعقاب هذا جائحة كورونا، حيث اتجه كثير من الناس إلى العزلة بسبب الالتزام بالمنزل خوفًا من انتشار العدوى، وتشير الدراسات إلى أن العلاقات الهادفة والشبكة الاجتماعية القوية تعمل على تحسين الصحة العقلية والجسدية.