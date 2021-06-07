أطعمة تحارب الشيخوخة وتجعل البشرة أكثر شبابا.. أبرزها عين الجمل

كتبت سماح لبيب

تبحث الكثير من النساء عن نضارة البشرة دائما للظهور ببشرة لامعة ونضرة وصحية، ويعود ذلك إلى الاهتمام منذ البداية بالنظام الغذائى الصحى الذى يتم تناوله، ووفقا لموقع " health line" الطبى هناك عدد من الأطعمة المفيدة لصحة البشرة والجسم، نظرا لما تحتويه من عناصر تحارب الشيخوخة وتجعل البشرة أكثر نضارة نتعرف عليها في هذا التقرير.



أطعمة تحارب الشيخوخة وتجعل البشرة أكثر شبابا



1- زيت الزيتون

الدهون فى زيت الزيتون هى الأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية، والتى تلعب دورا فى تعزيز الشباب والعناصر المضادة للأكسدة فى زيت الزيتون يمكن أيضا إخماد الضرر الجذور الحرة.

2- الطماطم



الليكوبين المضادة للأكسدة الموجودة بالطماطم تعمل على تحسن صورة الجلد بصورة طبيعية، وتعمل كواقى من أشعة الشمس .



الطماطم





3 -الشوكولاته الداكنة



تساعد على ترطيب الجلد وتحسين الدورة الدموية فى الجسم والبشرة .

4-دقيق الشوفان



دقيق الشوفان كامل الحبوب هو أفضل اختيار للإفطار، وذلك لأنه يقدم ضربة مزدوجة للجلد: الكربوهيدرات المكررة والسكرية التى تدفع جسمك لجعل الأنسولين، وزيادة إنتاج الهرمونات المعروفة باسم الأندروجين.



الشوفان

5- عين الجمل



يحتوى عين الجمل على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية أوميجا 3، ويعتبر نقص هذه الدهون يمكن أن يؤدى إلى الأكزيما، الذى يرتبط بجفاف الجلد وتقشرة.

وذكرت أحدث الدراسات أن تكوين الكولاجين بطريقة منتظمة وصحيحة فى الجسم يعمل على محاربة تجاعيد البشرة ومقاومتها، وأن تكوينه بالأطعمة الطبيعية هو الأفضل على الإطلاق من البحث عن العلاجات الدوائية من كبسولات الكولاجين التى يتم تناولها عن طريق الفم.

وقالت إن أبرز الأطعمة المفيدة لتكوين الكولاجين فى الجسم هى الأسماك والدواجن والبيض والزبادى ، وجميعها أطعمة تساهم فى تكوين الأحماض الأمينية اللازمة لتكوين الكولاجين بصورة طبيعية فى جسم الإنسان، حيث يساعد على تقليل ومحاربة تجاعيد البشرة التى يعانى منها الرجال والسيدات.