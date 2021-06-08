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بالكمامات.. توافد طلاب جامعة حلوان لأداء امتحانات نهاية العام.. بث مباشر

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 09:58 ص
بالكمامات.. توافد طلاب جامعة حلوان لأداء امتحانات نهاية العام.. بث مباشر امتحانات جامعة حلوان
كتب محمد صبحى - هديل البنا

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بدأ طلاب جامعة حلوان فى التوافد على مقر الحرم الجامعى وذلك لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى ، وسط تطبيق صارم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، حيث شددت الجامعة على ارتداء الكمامة الطبية ومنع دخول الطلاب بدونها، وتوفير الفرق الطبية لتوقيع الكشف الحرارى على الطلاب .

ويواصل طلاب كليات بجامعة حلوان اليوم الثلاثاء، أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، وتشهد اليوم كليات التربية الموسيقية، والمعهد الفنى للتمريض والحقوق والاقتصاد المنزلى والتجارة والتربية الفنية والفنون الجميلة أداء امتحانات نهاية العام الجامعى 2020/2021.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع مجموعة من القواعد والأسس من أجل تنظيم عملية الامتحانات بداية بتحديد خط سير الطلاب إلى أماكن أداء الامتحانات بالإضافة إلى تنظيم دخول الكليات فى أوقات محددة للحد من التزاحم على البوابات وداخل الحرم، مؤكدا أن الجامعة خصصت 24 منفذا لدخول وخروج الطلاب للحفاظ على التباعد الاجتماعى ومنع انتشار عدوى كورونا.

وأشار الدكتور ماجد نجم، إلى أنه تم تخصيص فرق طبية وتخصيص غرف للعزل داخل اللجان ولجان خاصة لعزل الطلاب المشتبه إصابتهم بكورونا، مؤكدا أنه تم تخفيض الطاقة الاستيعابية بقاعات الامتحانات إلى 50% فبدلا من أن يتم تخصيصها لـ 1000 طالب تم تسكين و500 طالب فقط مع ضم صالات الطعام بالمدينة الجامعية وتخصيصها لجان امتحانات للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى منع خلع الكمامة الطبية داخل الحرم الجامعى.


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كورونا

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