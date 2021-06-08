القوارب البخارية تهدد المباني التاريخية فى مدينة البندقية.. اعرف القصة

ريهام عبد الله

تشكل القوارب البخارية العادية، خطر كبير على مدينة البندقية فى إيطاليا، الإيطالية، إذ تتسبب الأمواج التي تصنعها هذه القوارب في تآكل المباني التاريخية على امتداد القنوات المائية فى البندقية وتهددها بالانهيار.

,قد يكون الحل للمشكلة، هو قارب جديد يعمل بالكهرباء ويطير فوق الماء، تم عرضه في معرض قارب "سالوني دي نوتيكا"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



مدينة البندقية

وكشفت سبوتنيك أن التآكل هي مشكلة تعرف باسم "موتو أوندوسو"، وهى تنتج عن صدمات الأمواج التي تحدثها القوارب البخارية والحافلات المائية والعبارات في جدران المباني التاريخية الممتدة على القنوات.

والقارب الكهربائي، الذي قامت شركة "كانديلا" السويدية بتصنيعه، يعتمد في تشغيله، على اسطوانات هيدروليكية يتم التحكم فيها بالكمبيوتر أو أجنحة تحت الماء ترفع هيكل القارب في الهواء وتجعله يبدو وكأنه يطير فوق الماء، وقالت الشركة إن التكنولوجيا التي يعمل بها هذا القارب سوف تقلل من خطر التآكل الذي يهدد بنايات البندقية.