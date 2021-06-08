السكة الحديد تنظم ندوة لتوعية العاملين بالأمراض المهنية وكيفية الوقاية

كتب رضا حبيشى

استضاف معهد تدريب وردان التابع لهيئة السكة الحديد فعاليات ندوة لتوعية العاملين والوقاية من الأمراض المهنية ومخاطر الحريق تحت عنوان "وعيك وقاية" بهدف توعية العاملين بالسكة الحديد للوقاية من الأمراض المهنية والإسعافات الأولية والحرائق.

وأدار الندوة فريق عمل من إدارات الجودة والعلاقات العامة والسلامة والصحة المهنية بالمركز الطبي لسكك حديد مصر وتضمنت الندوة عدد من المحاور الخاصة بتوفير التوعية اللازمة للعاملين بمناطق هيئة السكة الحديد المختلفة المتمثلة في التوعية الشاملة بالمبادرة وشرح أهدافها للوقاية من الأمراض المهنية وأنواعها وكيفية عمل الإسعافات الأولية وأنواع والحرائق وطرق التعامل السليم معها.

وقالت هيئة السكة الحديد فى بيان لها إن ذلك يأتى ذلك ضمن حرص الهيئة على سلامة وصحة العنصر البشرى البدنية والنفسية والذى يساهم بدوره فى زيادة قدرته الإنتاجية ودفع عجلة العمل بالهيئة للأمام.







