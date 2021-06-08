أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 8-6-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 8-6-2021، وجاء أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 638.696 مليار جنيه.



إيقاف تداول 21 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ سبيد ميديكال، المصرية للاتصالات، رواد السياحة-رواد، الدلتا للسكر، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، العامة لمنتجات الخزف والصيني، ليسيكو مصر، الشمس للإسكان والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، العربية للأسمنت، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الدلتا للتأمين، برايم القابضة للاستثمارات المالية، القاهرة للدواجن.



البورصة تخسر 3.9 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 638.696 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 638.696 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 481.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.15% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.22%، والعرب على 8.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 201.9 ألف جنيه، 22.1 مليون جنيه، 21.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 11.9 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 23.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 9963 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 2232 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 12484 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 3871 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2354 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3291 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1246 نقطة.

وصعدت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 115 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، النساجون الشرقيون للسجاد، القابضة المصرية الكويتية، 73949 سهم، 2.9 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي ابن سينا فارما، المصرية للمنتجعات السياحية، حديد عز 25 ألف سهم، 150 ألف سهم، 181.5 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 30 ألف سهم، فيما باعت إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية 2000 سهم، وباع مجلس إدارة شركات شارم دريمز للاستثمار السياحي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية حديد عز 12500 سهم، 52.8 ألف سهم، 181.5 مليون سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، النساجون الشرقيون للسجاد، القابضة المصرية الكويتية، 73949 سهم، 2.9 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي ابن سينا فارما، المصرية للمنتجعات السياحية، حديد عز 25 ألف سهم، 150 ألف سهم، 181.5 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 30 ألف سهم، فيما باعت إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية 2000 سهم، وباع مجلس إدارة شركات شارم دريمز للاستثمار السياحي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية حديد عز 12500 سهم، 52.8 ألف سهم، 181.5 مليون سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة الرواد للسياحة، شراء المساهم عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب، 385 ألف سهم بسعر 27.2022 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 10.5 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 2.244% إلى 4.4679%، منوهةً إلى أن حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم وهو علي محجوب 12.625%.

كما أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، شراء المساهم عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب، 19.4 مليون سهم بسعر 4.0324 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 78.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 0.783% إلى 5.1446%، منوهةً إلى أن حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم وهو علي محمود نسبة 6.2439%.



نتائج الأعمال أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة، نتائج الأعمال المجمعة (للقوائم المالية غير المدققة) عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة إيرادات بلغت 57.2 مليون جنيه مقابل 53.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020، وانخفض صافي الربح إلى 72.1 ألف جنيه مقابل 3.7 مليون جنيه بنسبة انخفاض 98%، مرجعة سبب انخفاض صافي الربح ناتج عن انخفاض الأرباح الناتجة عن النشاط بسبب ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.



الإسكندرية للخدمات الطبية أعلنت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، تلقيه كتاب من بنك أبو ظبي التجاري، والذي يفيد تلقيه عرضًا معدل للعرض الملزم من شركة تي إيه تي للخدمات الطبية-إحدى الشركات التابعة لشركة الإسكندرية للاستثمارات الطبية- وذلك للاستحواذ على حصة البنك البالغة 51.54% من خلال التقدم بعرض شراء إجباري حتى عدد 14.3 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بسعر نقدي يبلغ 49.04 جنيه بإجمالي قيمة 700 مليون جنيه.



سوديك أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقتها على طلب شركة الدار العقارية مد مهلة التقدم بعرض الشراء الإجباري على كامل أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، لمدة 30 يوم عمل إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المخلة المحددة لتقديم عرض الشراء الإجباري في 14 يونيو الجاري، وذلك للانتهاء من الفحص النافي للجهالة وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.