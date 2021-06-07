أخبار البورصة اليوم الاثنين 6-6-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 6-6-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، فيما ربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.550 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العامة لصناعة الورق-راكتا، أسمنت سيناء، جلاكسو سميثكلاين، المجموعة المصرية العقارية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، مصر للفنادق، سبيد ميديكال، النساجون الشرقيون للسجاد، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، العامة للصوامع والتخزين، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، العربية للصناعات الهندسية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العامة لصناعة الورق-راكتا، أسمنت سيناء، جلاكسو سميثكلاين، المجموعة المصرية العقارية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، مصر للفنادق، سبيد ميديكال، النساجون الشرقيون للسجاد، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، العامة للصوامع والتخزين، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، العربية للصناعات الهندسية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

البورصة تربح 3.4 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، فيما ربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.550 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، فيما ربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.550 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 750.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1%، والعرب على 4.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.1 مليون جنيه، 1.7 مليار جنيه، 7.7 مليون جنيه، 87.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 1.8 مليار جنيه، 19.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 10105 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 12622 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 3918 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2377 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3320 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 1257 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

حديد عز أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة حديد عز لعدد 181.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.7 مليار جنيه. أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة حديد عز لعدد 181.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.7 مليار جنيه.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، النساجون الشرقيون للسجاد، القابضة المصرية الكويتية، النعيم القابضة للاستثمارات، 104480 سهم، 1.2 مليون سهم، 67554 سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 30.5 ألف سهم.



العرفة للاستثمارات أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، نتائج أعمال العام المالي 2020/2021، وحققت الشركة صافي مبيعات بلغت 116.8 مليون دولار بانخفاض سنوي 48.1%، وبلغت صافي خسائر السنة 6.4 مليون جنيه بتراجع سنوي 1.4 مرة.