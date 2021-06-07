وزير مالية لبنان يطالب بموافقة الحكومة لشراء وقود مؤسسة الكهرباء بالنقد الأجنبى

بيروت (أ ش أ)

بعث وزير المالية فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور غازى وزنى، خطابا إلى رئاسة مجلس الوزراء للمطالبة بإصدار موافقة استثنائية لتغطية قرض الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لشراء الوقود اللازم لتشغيل مؤسسة كهرباء لبنان.

يأتى ذلك بعد طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير المالية البحث فى تأمين تمويل لمؤسسة كهرباء لبنان بالعملة الأجنبية، وبعد تواصل وزني مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ويشهد لبنان أزمة حادة في الكهرباء تسببت في انقطاع الكهرباء الحكومية أغلب ساعات اليوم بسبب نقص الوقود المترتب على الأزمة الاقتصادية التى تسببت فى تراجع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي في مصرف لبنان المركزي فضلا عن توقف البنوك عن السماح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم الدولارية لشهور عديدة، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية ليتجاوز الـ13 ألف ليرة مقابل 1500 ليرة فقط في السوق الرسمى و3900 لأصحاب الحسابات الدولارية في البنوك و12000 ألف ليرة عبر المنصة الإلكترونية للبنوك.