مصرع 2 من المسجلين خطر والمتورطين فى استشهاد أمين شرطة بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقى إثنان من العناصر الإجرامية مصرعهما أثناء تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن أثناء محاولة القبض عليهم لتورطهم فى استشهاد أمين شرطة من قوة مباحث دكرنس بمحافظة الدقهلية أمس ، وقتل أحد المسجلين بسبب خلافات بينهما .

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، باستشهاد أمين شرطة من قوة مباحث مركز دكرنس، خلال مداهمة المباحث للقبض على متهم بقتل مسجل خطر ، وتبين استشهاد المجنى عليه بطلق نارى وهروب المتهمين واختبائهم بوكر بمنطقة ميت رومى بمدينة دكرنس.

بدأت الأحداث بوقوع مشاجرة صباح اليوم ، بين مسجلين خطر فى مدينة دكرنس، أسفرت عن مقتل أحدهم ، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة المتهمين، لمداهمة الوكر، وفور شعور المطلوبين أمنيا باقتراب القوات، أطلقوا أعيرة نارية ضد القوات، ما تسبب فى استشهاد أمين شرطة عزت عبدالمقصود، إثر إصابته بطلق نارى ، وتم تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين .

وتم تحديد أماكن المطلوبين، بقرية سلامون القماش ، وتم إعداد مأمورية ، وبمجرد وصول القوات وشعور المتهمين باقترابهم بادروا بإطلاق النيران على القوات ، وتم الرد على مصدر النيران ،حتى تم إسكاته ، وتبين مصرع اثنين من المطلوبين والمتورطين فى استشهاد أمين الشرطة واخر ، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات