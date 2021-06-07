فوائد العسل الأبيض على صحة جسمك وبشرتك

كتبت نهير عبد النبى

العسل الأبيض واحد من أهم الطرق الطبيعية، ويتم استخدامه في علاج العديد من الأمراض حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة المهمة لصحة الجسم والبشرة، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك فوائد عديدة لتناول العسل الأبيض ومنها:

1: مضادات الأكسدة

يحتوي العسل الخام على مضادات أكسدة تسمى مركبات الفلافونويد والمركبات الفينولية التى تساعد على حماية جسمك من تلف الخلايا بسبب الجذور الحرة ويساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

2: يعتبر العسل الأبيض واحد من أهم علاجات تحفيز المناعة حيث يحتوى على نسبة عالية من الخصائص المهمة لتعزيز صحة المناعة ووقاية الجسم من الأمراض.

3: يحتوى العسل على نسبة عالية من الفيتامينات التي تحافظ على صحة الجهاز التنفسى وتحد من خطر الإصابة بالسعال المزمن والتهاب الحلق ونزلات البرد والأنفلونزا.

4:يعتبر العسل الأبيض مرطبًا للمعدة ويعالج الالتهابات وألم المعدة وذلك لاحتوائه على خصائص هامة للمعدة.

5:يخفف من مشاكل الجهاز الهضمى مثل الإسهال والقرحة والمغص.

6: يحتوى العسل الأبيض على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم ويمده بالنشاط والطاقة.

فوائد العسل الأبيض على صحة الجلد



1: يعتبر العسل الأبيض مرطبًا طبيعيًا للجلد ويحافظ على نضارة البشرة ونعومتها.

2:يساعد العسل الأبيض على التخلص من الالتهابات واحمرار البشرة والحروق الجلدية.

3:يعمل على التخلص من البقع الداكنة بالبشرة.

4: يعتبر العسل الأبيض من أبرز الطرق الطبيعية التي تعمل على علاج البثور والحبوب والبقع.