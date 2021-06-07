علامات الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى

نهير عبد النبى

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض التهابي مزمن يمكن أن يؤثر على ما هو أكثر من المفاصل فقد يدمر هذا المرض مجموعة واسعة من أجهزة الجسم، بما في ذلك الجلد، والعينان، والرئتان، والقلب، والأوعية الدموية، ويحدث اضطراب التهاب المفاصل الروماتويدي عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة جسمك بالخطأ.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك علامات تدل على الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى وهى:

1:ألم وتورم وتيبس في أكثر من مفصل.

2: الضعف العام فى الجسم.

3:تشوه المفصل.

4:عدم الثبات عند المشي.

5:شعور عام بالتوعك.

6:حمى.

7:فقدان الوظيفة والحركة.

8:فقدان الوزن.

لا أحد يعرف ما الذي يسبب خلل في الجهاز المناعي ويؤدي إلى التهاب المفاصل الروماتويدي، ولكن قد يكون بسبب عوامل وراثية وتقول إحدى النظريات أن البكتيريا أو الفيروسات تسبب التهاب المفاصل الروماتويدي في الأشخاص الذين لديهم هذه الميزة الجينية.

في التهاب المفاصل الروماتويدي ، تهاجم الأجسام المضادة لجهاز المناعة الغشاء الزليلي ، وهو البطانة الناعمة للمفصل وعندما يحدث هذا ينتج الألم والالتهاب، ويؤدي الالتهاب إلى زيادة سماكة الغشاء الزليلي في نهاية المطاف.

الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي لديهم مخاطر أكبر للإصابة ببعض الحالات الأخرى ، بما في ذلك"مرض القلب، السمنة، داء السكري، ضغط دم مرتفع".

يمكن أن يؤدي تلف المفصل الذي يحدث مع التهاب المفاصل الروماتويدي إلى صعوبة أداء الأنشطة اليومية، يمكن أن يكون التهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا غير متوقع في كثير من الأحيان.

في مراحله المبكرة، قد يكون من الصعب على الطبيب تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي لأنه قد يشبه الحالات الأخرى ومع ذلك، فإن التشخيص والعلاج المبكر ضروريان لإبطاء تقدم المرض.

قد يوصى الطبيب ببعض الاختبارات، بما في ذلك:

1:تحاليل الدم

يمكن أن يساعد عدد من اختبارات الدم في تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي واستبعاد الحالات الأخرى.

2:فحوصات التصوير والأشعة السينية

يمكن أن تساعد الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي للمفصل في تحديد نوع التهاب المفاصل الموجود ومراقبة تقدم التهاب المفاصل الروماتويدي بمرور الوقت.